В Киеве седьмой раз подожгли храм УПЦ МП в Бабьем Яру

В Шевченковском районе Киева в ночь на 14 марта неизвестные подожгли служебную пристройку, которая расположена на территории храма Украинской православной церкви Московского патриархата в Бабьем Яру.

Это уже седьмая попытка поджечь саму церковь, сообщили в Центре информации УПЦ.

Неизвестные применили горючую смесь (в здании, которое загорелось, хранятся дрова).

Предварительно пожар нанес ущерб в 3 тысячи гривен. Сгорел стройматериал и крыша постройки.

Настоятель храма отец Сергий Темник рассказал о группе людей, которые совершили поджог. По его словам, к охраннику около полуночи подошли двое неизвестных и стали интересоваться, к какому патриархату относится церковь.

"Спустя минут 40 группа людей приблизилась к храму и совершила поджог", - сказал настоятель.

Пожар погасили своими силами, применив три огнетушителя. На место событий прибыла полиция.

В Центре информации УПЦ отметили, что это была седьмая попытка сжечь этот храм.

Напомним, ранее Церковь Украинской православной церкви Московского патриархата на ул. Автозаводской в ​​Киеве подожгли с помощью пластиковой бутылки с зажигательной смесью, которую неизвестные бросили в окно здания.