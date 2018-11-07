В Киеве СБУ задержала полковника ВСУ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве одного из руководителей Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины.

Как рассказали в СБУ, полковник ВСУ вымогал от женщины-офицера взятку в размере $1 тысячи.

Взамен он обещал поспособствовать ей в назначении на высшую должность.

Задержали военного коррупционера вблизи воинской части непосредственно после получения второй части вымогаемой взятки.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении, избрания меры пресечения, а также отстранения от занимаемой должности.