07 ноября 2018, среда

В Киеве СБУ задержала полковника ВСУ

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Полковник за взятку предлагал женщине-офицеру повышение
Фото: СБУ

Полковник за взятку предлагал женщине-офицеру повышение

Служба безопасности Украины задержала в Киеве одного из руководителей Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины.

Как рассказали в СБУ, полковник ВСУ вымогал от женщины-офицера взятку в размере $1 тысячи.

Взамен он обещал поспособствовать ей в назначении на высшую должность.

Задержали военного коррупционера вблизи воинской части непосредственно после получения второй части вымогаемой взятки.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении, избрания меры пресечения, а также отстранения от занимаемой должности.

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