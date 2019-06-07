В Киеве самолет совершил экстренную посадку на воду — фото
В Киеве в пятницу, 7 июня, были спасены три члена экипажа самолета, совершившего аварийную посадку на воду вблизи села Чайка.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По информации спасателей, в 15:16 от командира экипажа самолета Ан-2 руководителю полетов аэродрома Чайка поступила информация о том, что по техническим причинам самолет будет садиться на воду вблизи села Чайка.
В 15:38 самолет совершил аварийную посадку на воду.
Подразделения ГСЧС спасли три члена экипажа самолета АН-2, которые были доставлены на берег и переданы работникам скорой медицинской помощи.
Состояние их здоровья удовлетворительное.