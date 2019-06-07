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В Киеве самолет совершил экстренную посадку на воду — фото

Сегодня, 18:20
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В Киеве самолет совершил экстренную посадку на воду — фото - фото

Пресс-служба ГСЧС

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное

В Киеве в пятницу, 7 июня, были спасены три члена экипажа самолета, совершившего аварийную посадку на воду вблизи села Чайка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации спасателей, в 15:16 от командира экипажа самолета Ан-2 руководителю полетов аэродрома Чайка поступила информация о том, что по техническим причинам самолет будет садиться на воду вблизи села Чайка.

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

В 15:38 самолет совершил аварийную посадку на воду.

Подразделения ГСЧС спасли три члена экипажа самолета АН-2, которые были доставлены на берег и переданы работникам скорой медицинской помощи.

Состояние их здоровья удовлетворительное.

Теги:   ГСЧС Киев Самолеты

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