В Киеве с сегодняшнего дня снова запрещено продавать спиртное ночью. Почему эта норма пойдет на пользу

За 7 месяцев действия прошлого запрета увеличения контрафактной продукции или правонарушений не зафиксировали

В Киеве вступил в силу запрет продажи алкоголя ночью. С 24 октября спиртное в магазинах нельзя будет приобрести с 23:00 до 10:00. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Решение Киевского горсовета опубликовали в газете Крещатик. Это означает официальное начало его действия. Решение Киевсовет принял еще 27 сентября. Запрет касается торговли столовым вином, пивом (кроме безалкогольного), алкогольными и слабоалкогольными напитками в магазинах.

На продажу алкоголя ночью в ресторанах запрет не распространяется.

Правильное решение

Целью этого решения является пропаганда здорового образа жизни и комфорт киевлян, отметил депутат Киевсовета Владислав Михайленко. По его словам, яростных противников этого решения нет.

Практика запрета продажи алкоголя ночью уменьшила количество тяжких преступлений на 30%

Такое решение, добавил депутат, было поддержано абсолютным большинством и представлено всеми фракциями Киевского городского совета. Однако, признал Михайленко, алкогольное лобби продолжает свою работу.

"Мы получаем огромное количество негативных комментариев киевлян относительно шума в ночное время во дворах, где расположены магазины, круглосуточно торгующих алкоголем. Бабушкины сказки о том, что "лихие" таксисты будут развозить ночью вареный бабушками самогон, скорее подействуют на людей, которые не совсем понимают, что сейчас происходит в стране", - сказал Михайленко.

Он отметил, что за 7 месяцев действия прошлого запрета увеличения контрафактной продукции или правонарушений, связанных с этим, не зафиксировали. Не было и оживления на рынке круглосуточной доставки алкоголя, добавил он. Однако, по его словам, уменьшилось количество правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Административный протолок

Ранее Киевсовет уже принимал решение о запрете продажи алкоголя ночью, но его отменяли через суд. В апреле президент Украины подписал принятый Верховной Радой закон, который предоставляет органам местного самоуправления полномочия устанавливать ограничения продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин.

Полномочия городов о запрете продажи алкоголя ночью выписаны не были, напомнил народный депутат и советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец. После вступления в силу решения Киевсовета в столице будут проводиться рейды по выявлению нарушителей запрета на продажу алкоголя, отметил он.

По его словам, инспектор департамента городского благоустройства и коммунального предприятия Киевблагоустройство иметь право выписывать нарушителям административный протокол.

Уменьшение преступлений и отсутствие убытков

По городам Украины, где уже вводилась практика запрета продажи алкоголя ночью, на 30% уменьшилось количество тяжких преступлений, отметил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Большой ущерб от такого решения, спрогнозировал он, торговые сети не понесут. После короткого переходного периода люди будут покупать алкоголь заранее, добавил Дорошенко.

Запрет продажи алкоголя ночью является нормальной европейской практикой, добавил он.

Где в мире нельзя купить алкоголь ночью

В Финляндии алкоголь можно продавать с 9 утра до 9 вечера в будние дни. В субботу купить алкоголь можно до 2 дня. В воскресенье магазины, продающие вино и водку, закрыты. Во Франции и Латвии алкоголь можно купить с 8 утра до 10 вечера.

Большой ущерб от такого решения торговые сети не несут

В Португалии продажу спиртного в супермаркетах запрещен от полуночи до 8 утра. Здесь также запрещается продавать алкогольные напитки в это время вблизи школ, медицинских учреждений, торговых автоматов и ​​на АЗС.

В Дании, Швеции и Норвегии торговля алкоголем разрешена только государственным розничным сетям. При этом в Швеции купить алкоголь можно только с 10 утра до 6 вечера. В субботу его продают с 10 утра до часу дня. В воскресенье такие магазины не работают.

В США ограничения на часы и места продажи алкоголя отличаются в разных штатах. В Калифорнии торговля спиртным как в барах, так и в розничных сетях запрещена с двух ночи до 6 утра. Во многих штатах нельзя продавать алкоголь по воскресеньям.

Ранее в Верховной Раде предложили увеличить штрафы за нарушение правил продажи алкоголя.