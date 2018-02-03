В Киеве с начала года зарегистрировано 150 случаев заболевания корью

Ситуация с заболеваемостью инфекционными болезнями "не является критической, но вызывает настороженность"

С начала года в столице зафиксировано 150 случаев заболевания корью, заявила директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает пресс-служба администрации.

"С начала 2018 года, по состоянию на утро 1 февраля в столице зарегистрировано 150 случаев заболевания корью, среди которых 95 - это дети", - сообщила Гинзбург.

Также она рассказала, что сейчас в больницах Киева находятся 28 человек с диагнозом ветряная оспа, большинство из них - 20 человек - это взрослые.

По словам Гинзбург, ситуация с заболеваемостью инфекционными болезнями "не является критической, но вызывает настороженность".

Также она отметила, что в настоящее время показатель заболеваемости ОРВИ в Киеве "пока ниже эпидемического порога, однако наблюдается некоторый рост - в частности, на 25% среди школьников". По ее данным, за последнюю неделю января заболело около шести тысяч жителей столицы, а из 195 госпитализированных 134 - дети.

"Если у вас или у вашего ребенка наблюдаются такие симптомы как головная боль, боль в мышцах, горле, кашель, насморк или заложенность носа - это повод для немедленного осмотра врача. И особое значение эта аксиома приобретает, когда речь идет о детях ", - отметила Гинзбург.

Ранее Супрун рассказала, что по данным Минздрава ситуация с заболеванием корью в Украине стабилизировалась.

Читайте также: