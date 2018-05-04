В Киеве на Крещатике за ночь исчезли все скамейки - фото

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Крещатик 4 мая
Фото: kiev.informator.ua

Крещатик 4 мая

Утром 4 мая с киевского Крещатика исчезли все скамейки.

Издание Информатор опубликовало несколько фотографий с центральной улицы, которая лишилась своих мест для сидения.

О причинах сноса в мэрии не сообщили, отправив журналистов подавать официальный запрос.

Издание предполагает, что лавки могли убрать, чтобы заменить до предстоящего финала Лиги чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая на стадионе НСК Олимпийский в 21.45.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Ранее стали известны участники финала Лиги чемпионов в Киеве. После побед в полуфинале над Баварией и Ромой соответственно ими оказались испанский Реал и английский Ливерпуль.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове