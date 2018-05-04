В Киеве на Крещатике за ночь исчезли все скамейки - фото

Утром 4 мая с киевского Крещатика исчезли все скамейки.
Издание Информатор опубликовало несколько фотографий с центральной улицы, которая лишилась своих мест для сидения.
О причинах сноса в мэрии не сообщили, отправив журналистов подавать официальный запрос.
Издание предполагает, что лавки могли убрать, чтобы заменить до предстоящего финала Лиги чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая на стадионе НСК Олимпийский в 21.45.
Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua
Ранее стали известны участники финала Лиги чемпионов в Киеве. После побед в полуфинале над Баварией и Ромой соответственно ими оказались испанский Реал и английский Ливерпуль.
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