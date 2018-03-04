В Киеве с фасада музея Леси Украинки похитили ее бронзовый бюст

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Такой вид имел фасад до похищения бюста
Фото: Музей выдающихся деятелей украинской культуры

Такой вид имел фасад до похищения бюста

В воскресенье, 4 марта, c фасада здания Музея Леси Украинки в Киеве неизвестные украли бюст поэтессы.

Об этом сообщает пресс-служба Музея выдающихся деятелей украинской культуры на странице в Facebook.

"Цинично украдено бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве по ул. Саксаганского, 97. Здесь с 1899 по 1909 жила Леся Украинка и ее семья, а с 1960 г.. работает музей поэтессы", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство.

Похищенный бюст писательницы и памятная доска уникальные в своем роде, составляют единую композицию и выполнены из бронзы.

Напомним, неделю назад, 25 февраля, в Киеве осквернили памятник на могиле Леси Украинки.

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