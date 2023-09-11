В Киеве с баз правоохранителей «продавали» личные данные граждан — СБУ 11 сентября, 16:29 Задержание подозреваемого (Фото:СБУ)

В Киеве разоблачили детективное агентство, которое «торговало» информацией из закрытых баз данных правоохранительных органов Украины и незаконно следило за гражданами.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Его организатором оказался экс-чиновник расформированной милиции.

По данным следствия, в 2009 году милиционер уволился со службы и основал собственное агентство по предоставлению детективных услуг.

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Однако под прикрытием легального бизнеса он по заказу собирал конфиденциальную информацию на жителей разных регионов Украины: адреса проживания, номера автомобилей и мобильных телефонов, данные о пересечении госграницы. Средняя стоимость одного «досье» составляла 200 долларов.

Как установили следователи, для получения персональных данных «детектив» привлек своего знакомого — действующего чиновника Нацполиции, который имел доступ к информационным базам правоохранительного органа. Также владелец агентства принимал заказы на негласную слежку за людьми.

Оплату за такие услуги мужчина получал на банковскую карту своего близкого родственника.

Во время обысков по адресам проживания обоих фигурантов были обнаружены мобильные телефоны, на которых хранилась информация с ограниченным доступом, а также банковские карты с доказательствами незаконных «транзакций».

В настоящее время «детективу» сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 361−2 Уголовного кодекса Украины. Его сообщник-чиновник полиции отстранен от службы. Правоохранителю объявили подозрение по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 6 лет тюремного заключения.