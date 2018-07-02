В Киеве ромы избили ночью битами прохожего - соцсети

Злоумышленники нанесли киевлянину несколько ударов по ногам и плечу

В ночь на понедельник, 2 июля, в Киеве группа ромов избила прохожего.

Об этом со ссылкой на пострадавшего сообщили в сообществе Киев Оперативный.

"Около 3:30 ночи представители ромской национальности напали на местного жителя на Русановских Садах. Тот возвращался из ночного магазина, находящегося на Центральной Садовой. Проходя мимо цыганского табора (чьи-то захваченные дачные домики), к нему подбежали несколько ромов с битами, и сказали что-то вроде "нечего ходить здесь ночью", - говорится в сообщении.

После этого злоумышленники нанесли киевлянину несколько ударов по ногам и плечу, однако тому удалось от них сбежать.

Как отмечается, прибывшая на место полиция "лишь "зафиксировала" объяснения".

Официальной информации относительно происшествия на данное время нет.

Ранее сообщалось, что лагерь ромов под Львовом, на который было совершено нападение, взяла под охрану полиция.