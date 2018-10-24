24 октября 2018, среда

В Киеве разворовали более шести миллионов гривен, выделенных на реабилитацию украинских бойцов - СБУ

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Как сообщили в СБУ, мошенники предоставили во время тендера ложные данные

Как сообщили в СБУ, мошенники предоставили во время тендера ложные данные

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве коммерсантов, которые разворовали более шести миллионов гривен, выделенных на реабилитацию участников боевых действий.

Как было установлено, во время тендера, организованного Госслужбой по делам ветеранов войны и участников АТО, злоумышленники предоставили ложные сведения о наличии в медицинском учреждении специалистов и материально-технической базы, необходимых по условиям конкурса.

Из-за этого участники боевых действий не получили полного спектра необходимых реабилитационных услуг.

По данным СБУ, благодаря этой схеме в течение 2016-2017 годов мошенники незаконно завладели государственными средствами на сумму более шести миллионов гривен.

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