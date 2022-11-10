В Киеве разрабатывают программу реабилитации ветеранов российско-украинской войны — Кличко

10 ноября, 17:54
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Украинские военнослужащие (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские военнослужащие (Фото:facebook.com/okPivden)

Киевский городской совет одобрил Концепцию реинтеграции и поддержки киевлян — ветеранов войны, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в войне с российским агрессором.

Этот документ станет основанием для формирования будущей городской программы поддержки защитников и защитниц Украины.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, в столице наибольшее количество ветеранов.

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«Киев занимает одно из первых мест по количеству ветеранов в стране. Резкий рост числа ветеранов и членов их семей требует нового подхода в вопросах реинтеграции и социализации участников боевых действий и членов их семей — создания единой системы ветеранской политики в городе. Одобрив Концепцию реинтеграции и поддержки киевлян-ветеранов, мы приближаем Киев к лучшим мировым стандартам по поддержке ветеранов и членов их семей. Также Концепция станет основой для формирования новой городской целевой программы поддержки защитников и защитниц Украины», — сказал Кличко.

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Он отметил, что к моменту полномасштабного российского вторжения в Киеве насчитывалось более 31 тысячи ветеранов АТО/ООС. Около 400 киевлян-защитников погибли.

На сегодня около 100 тысяч киевлян принимают участие в боевых действиях. И уже 639 павших защитников-киевлян и пять погибших защитниц.

Концепция содержит такие направления, как медицинское обеспечение и психологическая реабилитация, физкультурно-спортивная реабилитация участников боевых действий, в том числе лиц с инвалидностью в результате войны, профессиональная адаптация и трудоустройство.

Также Концепция предусматривает создание Киев милитари хаба на базе Центра помощи участникам АТО, популяризацию положительного образа ветерана и цифровую трансформацию сервисов для участников боевых действий.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев Виталий Кличко Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ветераны Война России против Украины

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