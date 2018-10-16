В Киеве разоблачили злоумышленников, продававших персональные данные в Telegram

В Киеве разоблачили группу, которая организовала схему сбыта информации с ограниченным доступом и персональных данных граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Установлено, что в состав группы входило три человека, которые предлагали свои услуги по установке данных граждан и предоставлению персональной информации. Предложения о своих услугах злоумышленники размещали на закрытом Telegram-канале, через который также происходило и получение заказов от клиентов.

Информацию о гражданах злоумышленники получали из баз данных одного из кредитных союзов и базы ГФС. Доступ к этим базам оказывали сотрудники этих организаций, которые входили в состав преступной группы. Оплата услуг клиентом происходила через доверенное лицо. Далее деньги попадали на подконтрольные участникам группы банковские счета.

Полицейские зафиксировали несколько случаев, когда участники преступной группы таким образом продали информацию в отношении граждан. Эта информация содержала паспортные данные, номера мобильных телефонов, банковские счета, сведения о родственниках, близких лицах и имуществе.

Работники киберполиции провели ряд санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, карточки, которые злоумышленники использовали в своей преступной деятельности.

Также во время обысков было изъято несколько флэш-накопителей с выдержками персональных данных относительно граждан Украины.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.