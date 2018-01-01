Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Роман Бессмертный
Европа трещит по швам
Иван Яковина
Макрон потерпел ужасное поражение
Владислав Мартынов
Как блокчейн изменит наше будущее?
Ирина Геращенко
Беззаботной Европы больше не существует

В Киеве разоблачили мощный канал незаконного оборота оружия - СБУ

Сегодня, 14:54
84
Цей матеріал також доступний українською

Для изготовления оружия злоумышленники использовали детали из РФ

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала в Киеве мощный канал незаконного оборота огнестрельного оружия.

Как сообщается, в состав организовавшей его преступной группировки входил сотрудник столичного управления Нацполиции.

По данным следствия, для изготовления и переработки оружия злоумышленники использовали детали, доставленные из других стран, в том числе из РФ.

Реализовывали свою продукцию дельцы среди представителей криминальных кругов.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли почти двадцать единиц огнестрельного оружия и 2,5 тысяч патронов различного калибра.

На данное время двое участников группировки задержаны по ч. 1. ст. 263 УК Украины. В отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Теги:   Оружие Киев

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 14:05

article_img
Грипп в Украине: эпидпорог превышен в пяти областях, зафиксирована одна смерть

ТОП-3 мнений

Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю
4944
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Рецепт счастья от Тимошенко
3962
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Франция уже сдает. Как победить Россию онлайн
3159
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
7802
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
5739
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
5336
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28994
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25121
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20672

Читайте также

Футбол

Сегодня, 04:22

article_img
Не наиграл на плей-офф. Реакция соцсетей на вылет Шахтера из Лиги чемпионов
Футбол

Сегодня, 02:38

article_img
Фонсека прокомментировал вылет Шахтера из Лиги чемпионов
Страны

Вчера, 23:50

article_img
Огни на Эйфелевой башне погасят в память о погибших в Страсбурге

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться