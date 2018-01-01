В Киеве разоблачили мощный канал незаконного оборота оружия - СБУ Сегодня, 14:54 84 Цей матеріал також доступний українською Для изготовления оружия злоумышленники использовали детали из РФ Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала в Киеве мощный канал незаконного оборота огнестрельного оружия.

Как сообщается, в состав организовавшей его преступной группировки входил сотрудник столичного управления Нацполиции.

По данным следствия, для изготовления и переработки оружия злоумышленники использовали детали, доставленные из других стран, в том числе из РФ.

Реализовывали свою продукцию дельцы среди представителей криминальных кругов.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли почти двадцать единиц огнестрельного оружия и 2,5 тысяч патронов различного калибра.

На данное время двое участников группировки задержаны по ч. 1. ст. 263 УК Украины. В отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.