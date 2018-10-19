В Киеве разоблачили коммерческую структуру, которая финансировала террористов "Д/ЛНР"

Служба безопасности Украины разоблачила группу коммерсантов, причастных к финансовому и материальному обеспечению пророссийских террористических организаций "Л/ДНР".

По данным следствия, под их контролем находится компания, которая работает на оккупированных территориях Донбасса и платит "налоги" боевикам.

Как сообщили в СБУ, с 2015 года она незаконно осуществляла экспортно-импортные операции с материнской структурой на подконтрольной Украине территории на общую сумму более $2 млн.

Для их осуществления злоумышленники предоставляли недостоверные сведения контролирующим органам и использовали собственную компанию на территории РФ.

Произведенная ими продукция вывозилась с оккупированных территорий в Россию, а потом поставлялась в Украину уже под видом российских товаров.

Во время обысков по адресам проживания и работы фигурантов в Киеве и области правоохранители изъяли документы, подтверждающие причастность менеджмента коммерческой структуры к финансированию террористов.