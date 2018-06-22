В Киеве разоблачили банду россиян, терроризировавших бизнесменов

Преступники требовали $70 тысяч с двух бизнесменов

В Киеве задержали четырех участников организованной преступной группировки, которая занималась вымогательством денег у бизнесменов.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, организатор банды и трое его сообщников оказались гражданами России - уроженцами Северного Кавказа. Двое из них ранее были судимы за вымогательство и похищение людей на территории Киевской и Черкасской областей.

Оперативники спецслужбы задокументировали два случая вымогательства денег у бизнесменов - у владельца отеля в Киеве и коммерсанта из Умани, который организовывает проживание хасидов во время ежегодного паломничества на могиле цадика Рабби Нахмана. Бандиты требовали по $35 тысяч с каждого предпринимателя.

При этом участники группировки применяли против пострадавших физическое насилие и психологическое давление.

Участников банды задержали в Киеве во время получения очередного "транша" в размере $8 тысяч от одного из бизнесменов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявлено о подозрении, решается вопрос об аресте.

Напомним, что в Хмельницком сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили организованную преступную группировку, которая занималась рэкетом.