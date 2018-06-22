22 июня 2018, пятница

В Киеве разоблачили банду россиян, терроризировавших бизнесменов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Преступники требовали $70 тысяч с двух бизнесменов
Фото: СБУ

Преступники требовали $70 тысяч с двух бизнесменов

В Киеве задержали четырех участников организованной преступной группировки, которая занималась вымогательством денег у бизнесменов.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, организатор банды и трое его сообщников оказались гражданами России - уроженцами Северного Кавказа. Двое из них ранее были судимы за вымогательство и похищение людей на территории Киевской и Черкасской областей.

Оперативники спецслужбы задокументировали два случая вымогательства денег у бизнесменов - у владельца отеля в Киеве и коммерсанта из Умани, который организовывает проживание хасидов во время ежегодного паломничества на могиле цадика Рабби Нахмана. Бандиты требовали по $35 тысяч с каждого предпринимателя.

При этом участники группировки применяли против пострадавших физическое насилие и психологическое давление.

Участников банды задержали в Киеве во время получения очередного "транша" в размере $8 тысяч от одного из бизнесменов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявлено о подозрении, решается вопрос об аресте.

Напомним, что в Хмельницком сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили организованную преступную группировку, которая занималась рэкетом.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове