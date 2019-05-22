В Киеве разоблачили банду, члены которой выдавали себя за сотрудников СБУ
Правоохранители разоблачили
в Киеве организованную преступную группу, которая занималась разбойными
нападениями.
Об этом сообщили
в Генеральной прокуратуре Украины.
При этом отмечается,
что члены банды выдавали себя за сотрудников Службы безопасности Украины.
Используя
форменную одежду, шевроны и поддельные удостоверения офицеров спецслужбы, они
останавливали на дорогах элитные автомобили, после чего завладевали имуществом
водителей и их пассажиров.
Во время обысков
по адресам фигурантов, кроме спецодежды и шевронов СБУ, оперативники обнаружили
поддельные удостоверения и других правоохранительных органов, а также оружие,
боеприпасы к нему, балаклавы, рации и множество государственных номерных
знаков, которые использовались во время разбойных нападений.