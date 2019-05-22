В Киеве разоблачили банду, члены которой выдавали себя за сотрудников СБУ Вчера, 17:52 343 Цей матеріал також доступний українською ГПУ Злоумышленники грабили водителей элитных автомобилей ГПУ

Правоохранители разоблачили в Киеве организованную преступную группу, которая занималась разбойными нападениями.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

При этом отмечается, что члены банды выдавали себя за сотрудников Службы безопасности Украины.

Используя форменную одежду, шевроны и поддельные удостоверения офицеров спецслужбы, они останавливали на дорогах элитные автомобили, после чего завладевали имуществом водителей и их пассажиров.

Во время обысков по адресам фигурантов, кроме спецодежды и шевронов СБУ, оперативники обнаружили поддельные удостоверения и других правоохранительных органов, а также оружие, боеприпасы к нему, балаклавы, рации и множество государственных номерных знаков, которые использовались во время разбойных нападений.