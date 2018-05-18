В Киеве разоблачили банду, члены которой выдавали себя за военнослужащих ВСУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве организованную преступную группировку, члены которой выдавали себя за военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Как сообщается, банда состояла из ранее судимых за уголовные преступления местных жителей.
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"Злоумышленники занимались сбытом психотропных веществ, переработкой огнестрельного оружия и незаконной добычей янтаря-сырца. С целью маскировки противоправной деятельности участники группировки использовали военную форму одежды установленного образца. Оперативники спецслужбы задержали в областном центре трех фигурантов дела во время сбыта очередной партии метамфетамина", - говорится в сообщении.
Во время обысков по месту жительства фигурантов оперативники обнаружили большое количество психотропных веществ, патроны различного калибра, холодное оружие, а также янтарь-сырец.
Ранее сообщалось, что на Запорожье разоблачили банду псевдополицейских.
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