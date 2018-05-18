В Киеве разоблачили банду, члены которой выдавали себя за военнослужащих ВСУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве организованную преступную группировку, члены которой выдавали себя за военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Как сообщается, банда состояла из ранее судимых за уголовные преступления местных жителей.

"Злоумышленники занимались сбытом психотропных веществ, переработкой огнестрельного оружия и незаконной добычей янтаря-сырца. С целью маскировки противоправной деятельности участники группировки использовали военную форму одежды установленного образца. Оперативники спецслужбы задержали в областном центре трех фигурантов дела во время сбыта очередной партии метамфетамина", - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства фигурантов оперативники обнаружили большое количество психотропных веществ, патроны различного калибра, холодное оружие, а также янтарь-сырец.

Ранее сообщалось, что на Запорожье разоблачили банду псевдополицейских.