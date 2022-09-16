СБУ разоблачила в Киеве агента РФ, пытавшегося попасть на службу в полк Азов 16 сентября, 15:22 Злоумышленник присоединился к оккупантам еще в 2015 году (Фото:СБУ)

В Киеве задержали российского агента, который пытался попасть на службу в полк спецназначения Национальной гвардии Азов.

Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.

«Задержанным оказался житель Донецкой области, который в 2015 году присоединился к группировкам террористической организации «ДНР». Там он входил в состав подконтрольных РФ так называемых «1-го и 2-го армейских корпусов». В частности, проходил службу в отряде специального назначения «республиканской гвардии ДНР», — рассказали в СБУ.

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Фото: СБУ

Злоумышленник активно участвовал в боевых действиях на Донбассе вплоть до 2018 года, однако в итоге уехал в РФ, где был завербован российскими спецслужбами для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Для выполнения своего задания, он еще до полномасштабного вторжения незаконно пересек госграницу, однако во время попытки пройти отбор в Азова был разоблачен.

Согласно ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации) задержанному грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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