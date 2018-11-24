В Киеве "раскололи" Арку Дружбы народов в знак поддержки украинских политзаключенных в РФ

В Киеве устроили акцию в знак поддержки украинских политзаключенных в России.
Как сообщает Громадське, активисты и правозащитники наклеили временную наклейку на Арку Дружбы народов.
"Арка Дружбы народов - это памятник тоталитаризму. Эту трещину мы посвящаем проблеме войны, захвата территорий, проблеме украинских политзаключенных", - рассказал один из инициаторов акции Владимир Кузнецов.
В заявлении активистов также говорится, что акция – это акт солидарности с украинцами, которые незаконно удерживаются в России.
В России и на территории оккупированного Крыма незаконно удерживают около 70 украинцев.
Представители международного сообщества, официальные учреждения западных стран, известные политики, культурные и общественные деятели неоднократно обращались к России с требованием освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха и остальных украинских политзаключенных. Россия до сих пор отвергает все эти призывы.
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