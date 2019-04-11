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В Киеве радикалы с газом напали на участников лесбийской конференции, десять пострадавших

Вчера, 19:32
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В Киеве радикалы с газом напали на участников лесбийской конференции, десять пострадавших - фото

Olena Shevchenko/Facebook

В результате пострадали около десяти человек

В Киеве праворадикалы совершили нападение на участников Европейской лесбийской конференции, использовав перечный газ, сообщает Громадське.

Председатель общественной организации Инсайт, которая является организатором конференции, Елена Шевченко заявила, что в результате пострадали около десяти человек.

“Праворадикалы залили внизу все газом - пострадали примерно десять людей”, - сказала она.

По словам Шевченко, сейчас пострадавшим промывают глаза, на месте работают врачи.

“У некоторых из нападавших были биты, но они не смогли пройти внутрь помещения”, - сообщила она.

Сейчас нападавшие не покинули место проведения конференции, а остаются у входа. 

“Насколько я слышала, собираются приходить сюда и завтра. Мы вызвали полицию. Конференция продолжается”, - добавила она.

Среди нападавших организаторы идентифицировали участников праворадикальных организаций Катехон, а также Традиция и порядок.

Теги:   Киев Лесбиянки Радикалы

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