В Киеве радикалы с газом напали на участников лесбийской конференции, десять пострадавших
В Киеве праворадикалы совершили нападение на участников Европейской лесбийской конференции, использовав перечный газ, сообщает Громадське.
Председатель общественной организации Инсайт, которая является организатором конференции, Елена Шевченко заявила, что в результате пострадали около десяти человек.
“Праворадикалы залили внизу все газом - пострадали примерно десять людей”, - сказала она.
По словам Шевченко, сейчас пострадавшим промывают глаза, на месте работают врачи.
“У некоторых из нападавших были биты, но они не смогли пройти внутрь помещения”, - сообщила она.
Сейчас нападавшие не покинули место проведения конференции, а остаются у входа.
“Насколько я слышала, собираются приходить сюда и завтра. Мы вызвали полицию. Конференция продолжается”, - добавила она.
Среди нападавших организаторы идентифицировали участников праворадикальных организаций Катехон, а также Традиция и порядок.