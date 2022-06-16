В Киеве работают системы ПВО с искусственным интеллектом — советник главы МВД 16 июня, 23:24 Цей матеріал також доступний українською ИИ определяет траектории полетов объектов, и может, в том числе, сработать на опережение (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве работают системы противовоздушной обороны с искусственным интеллектом, заявил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

Отвечая на вопрос в эфире телемарафона работает ли в Киеве ПВО с искусственным интеллектом, Смирнов ответил: «не все, но да».

Он уточнил, что ИИ определяет траектории полетов объектов, и может, в том числе, сработать на опережение. Также, по его словам, ИИ применяют в разных системах, в частности, о том, в работе ГСЧС при разминированию территорий.

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«Конечно, эта история — чрезвычайно необходима в 21 веке, если мы сейчас говорим о военных действиях — для минимизации человеческого фактора и большей безопасности и охраны», — сказал он.

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