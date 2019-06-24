В Киеве мужчина выстрелил в велосипедиста на светофоре Сегодня, 18:49 703 Цей матеріал також доступний українською полиция Мужчина, вероятно, стрелял из пистолета для отстрела резиновых пуль полиция

В Киеве задержали мужчину, который выстрелил в велосипедиста на светофоре на улице Автозаводской.

«Правонарушитель произвел два выстрела: одна из пуль случайно попала в мужчину, который стоял возле пешеходного перехода на светофоре», - говорится в сообщении полиции.

Следователи установили, что 56-летний киевлянин на велосипеде остановился на светофоре, как вдруг в него выстрелил неизвестный. Мужчина получил огнестрельное ранение предплечья.

Во время розыскных мероприятий был задержан 41-летний уроженец Киевской области, который агрессивно себя вел. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения. У него изъяли предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновых пуль.

Задержанному вменяют хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.