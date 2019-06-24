В Киеве мужчина выстрелил в велосипедиста на светофоре
В Киеве задержали мужчину, который выстрелил в велосипедиста на светофоре на улице Автозаводской.
«Правонарушитель произвел два выстрела: одна из пуль случайно попала в мужчину, который стоял возле пешеходного перехода на светофоре», - говорится в сообщении полиции.
Следователи установили, что 56-летний киевлянин на велосипеде остановился на светофоре, как вдруг в него выстрелил неизвестный. Мужчина получил огнестрельное ранение предплечья.
Во время розыскных мероприятий был задержан 41-летний уроженец Киевской области, который агрессивно себя вел. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения. У него изъяли предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновых пуль.
Задержанному вменяют хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.