В Киеве пьяного водителя, устроившего ДТП на заправке, примотали клейкой лентой к столбу - видео Сегодня, 15:45 1147 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Киев Оперативный Виновник ДТП пытался устроить драку Скриншот с видео Киев Оперативный

В пятницу, 12 апреля, на одной из АЗС Киева водитель автомобиля Ford протаранил припаркованную Toyota.

Об этом рассказали в сообществе Киев Оперативный в Facebook, опубликовав видео с места происшествия.

При этом отмечается, что виновник ДТП и его пассажирка находились в состоянии алкогольного опьянения, и после аварии мужчина начал лезть в драку, из-за чего его примотали клейкой лентой к столбу.

"Вышли и начали качать права, полез с кулаками, за что чуть получил и был привязан к столбу, а малая - нападать с пустой бутылкой из-под водки. К счастью ее удалось быстро успокоить и она пошла спать в машину", - рассказали очевидцы.

Как дальше разворачивались события, не известно. В полиции инцидент пока никак не комментировали.