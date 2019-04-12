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В Киеве пьяного водителя, устроившего ДТП на заправке, примотали клейкой лентой к столбу - видео

Сегодня, 15:45
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В Киеве пьяного водителя, устроившего ДТП на заправке, примотали клейкой лентой к столбу - видео - фото

Скриншот с видео Киев Оперативный

Виновник ДТП пытался устроить драку

В пятницу, 12 апреля, на одной из АЗС Киева водитель автомобиля Ford протаранил припаркованную Toyota.

Об этом рассказали в сообществе Киев Оперативный в Facebook, опубликовав видео с места происшествия.

При этом отмечается, что виновник ДТП и его пассажирка находились в состоянии алкогольного опьянения, и после аварии мужчина начал лезть в драку, из-за чего его примотали клейкой лентой к столбу.

"Вышли и начали качать права, полез с кулаками, за что чуть получил и был привязан к столбу, а малая - нападать с пустой бутылкой из-под водки. К счастью ее удалось быстро успокоить и она пошла спать в машину", - рассказали очевидцы.

Как дальше разворачивались события, не известно. В полиции инцидент пока никак не комментировали.

Теги:   Пьяный водитель ДТП Киев

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