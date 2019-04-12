В Киеве пьяного водителя, устроившего ДТП на заправке, примотали клейкой лентой к столбу - видео
В пятницу, 12
апреля, на одной из АЗС Киева водитель автомобиля Ford протаранил
припаркованную Toyota.
Об этом
рассказали в сообществе Киев Оперативный в Facebook, опубликовав видео с места происшествия.
При этом
отмечается, что виновник ДТП и его пассажирка находились в состоянии алкогольного опьянения, и
после аварии мужчина начал лезть в драку, из-за чего его примотали клейкой лентой к
столбу.
"Вышли и
начали качать права, полез с кулаками, за что чуть получил и был привязан к
столбу, а малая - нападать с пустой бутылкой из-под водки. К счастью ее удалось быстро успокоить и она пошла спать в машину", - рассказали очевидцы.
Как дальше
разворачивались события, не известно. В полиции инцидент пока никак не
комментировали.