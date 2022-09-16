В Киеве проходит акция памяти Георгия Гонгадзе — прямая трансляция 16 сентября, 11:25 16 сентября — 22 года со дня убийства журналиста Георгия Гонгадзе (Фото:УП)

В пятницу, 16 сентября, в Киеве проходит акция солидарности в день памяти журналиста Георгия Гонгадзе.

«Прошло 22 года со дня похищения и убийства Георгия Гонгадзе. Фигура Гонгадзе стала знаковой для украинской журналистики. Георгий смело высказывал свою позицию и уже в начале 90-х сражался против агрессивной внешней политики России», — говорится на странице Премии Георгия Гонгадзе в Facebook.

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Ежегодно 16 сентября чтят память Георгия Гонгадзе и всех убитых журналистов.



16 сентября в 11:00 журналисты и правозащитники собрались в Ильинском сквере в Киеве на акции памяти Георгия Гонгадзе.

16 сентября исполняется 22 года со дня, когда исчез известный журналист и основатель интернет-издания Украинская правда Георгий Гонгадзе.

В ноябре того же года в лесу в Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области нашли останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе.

Три бывших сотрудника Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД: Валерий Костенко, Николай Протасов и Александр Попович — были обвинены в убийстве Гонгадзе в марте 2005 года, четвертый — Алексей Пукач — в июле 2009 года. В марте 2008 года суд приговорил Протасова к 13 годам лишения свободы, а Костенко и Поповича — к 12. Печерский районный суд Киева 29 января 2013 года признал Пукача виновным в убийстве Гонгадзе и приговорил к пожизненному лишению свободы. 2 июля 2021 года Пукач проиграл апелляцию — пожизненный приговор остался в силе.

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