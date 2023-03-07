В Киеве простились с двумя героями-летчиками 7 марта, 17:45 Церемония прощания с летчиками (Фото:Виталий Кличко / Telegram)

В Киеве 7 марта простились с двумя героями-летчиками — 22-летним Игорем Соломенниковым и 55-летним Виктором Волынцем.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Виктор родом из Житомирской области. Выпускник Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков. До полномасштабного вторжения работал пилотом гражданских авиакомпаний. С октября 2022 служил в составе 7 бригады тактической авиации имени Петра Франко.

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Игорь родом из Севастополя. Также военный летчик — закончил Харьковский Национальный университет Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба. Тоже проходил службу в 7 бригаде тактической авиации.

«Наши защитники совершили не один боевой вылет в составе одного экипажа. 22-летний Игорь был штурманом. 55-летний Виктор — летчиком», — заявил Кличко.

Он также добавил, что военнослужащие погибли на Донбассе во время выполнения боевого задания. Экипаж был поражен истребителем врага.