В Киеве прошло факельное шествие памяти героев Крут Вчера, 21:59 460 Цей матеріал також доступний українською Информатор Информатор

Во вторник, 29 января, в Киеве представители патриотических организаций провели факельное шествие в честь 101-й годовщины боя под Крутами.

Как сообщает Национальный корпус, колонна активистов с зажженными факелами прошла от Львовской площади через центр столицы до Аскольдовой могилы, где возложили цветы на могиле погибших воинов.

"Наше шествие началось на Львовской площади у памятника героям Крут и через Крещатик и Грушевского идет к Аскольдовой могиле. Там похоронены 27 молодых воинов, которые после боя попали в плен к большевикам и были казнены оккупантами", - заявили в организации.

По сообщениям, в факельном марше приняли участие около 800 человек.

Шествие памяти героев Крут в Киеве В Киеве представители патриотических организаций провели факельное шествие в честь 101-й годовщины боя под Крутами, 29 января 2019 года

Напомним, что 29 января Украина отмечает День памяти павших в бою под Крутами.

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29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты, в 130 км к северо-востоку от Киева, произошел бой между четырехтысячной большевистской армией Михаила Муравьева и отрядом из киевских студентов и бойцов свободного казачества, который в целом насчитывал около 400 воинов. В бою под Крутами защитники украинской государственности завоевали убедительную победу. Наступление противника было остановлено.