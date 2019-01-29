В Киеве прошло факельное шествие памяти героев Крут
Во вторник, 29 января, в Киеве представители
патриотических организаций провели факельное шествие в честь 101-й годовщины
боя под Крутами.
Как сообщает Национальный корпус, колонна активистов с
зажженными факелами прошла от Львовской площади через центр столицы до Аскольдовой
могилы, где возложили цветы на могиле погибших воинов.
"Наше шествие началось на Львовской
площади у памятника героям Крут и через Крещатик и Грушевского идет к
Аскольдовой могиле. Там похоронены 27 молодых воинов, которые после боя попали
в плен к большевикам и были казнены оккупантами", - заявили в организации.
По сообщениям, в факельном марше приняли
участие около 800 человек.
Шествие памяти героев Крут в Киеве
В Киеве представители патриотических организаций провели факельное шествие в честь 101-й годовщины боя под Крутами, 29 января 2019 года
Напомним, что 29 января Украина отмечает День
памяти павших в бою под Крутами.
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29 января 1918 года на железнодорожной станции
Круты, в 130 км к северо-востоку от Киева, произошел бой между четырехтысячной
большевистской армией Михаила Муравьева и отрядом из киевских студентов и
бойцов свободного казачества, который в целом насчитывал около 400 воинов. В
бою под Крутами защитники украинской государственности завоевали убедительную
победу. Наступление противника было остановлено.