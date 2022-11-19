«Полгода плена, полгода неизвестности». В Киеве прошла акция к полугодию выхода бойцов с Азовстали 19 ноября, 23:19 В Киеве провели акцию к полугодию выхода бойцов из Азовстали (Фото:Суспільне)

В Киеве состоялась мирная акция Полгода плена, полгода неизвестности к полугодию выхода с Азовстали украинских военных, защищавших Мариуполь.

Как сообщает Суспільне, участники акции пытались обратить внимание общества и мирового сообщества на катастрофическое положение с украинскими военнопленными, удерживаемыми РФ, которая пренебрегает нормами Женевской конвенции обращения с военнопленными.

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«Мы хотим напомнить МККК о его функциях, особенно накануне зимы», — отмечают организаторы акции.

На акцию пришли родственники и близкие остающихся в плену украинских военных.

В частности, Галина Охрименко пришла напомнить о своей сестре — пленной медсестре полка Азов. Женщина работала в роддоме, была активной участницей Евромайдана, а когда началась война на Донбассе, ей предложили быть медиком в Азове, и она согласилась.

«С 2014 года она в полку Азов. В плен попала вместе со всеми, когда вышла из Азовстали. 16 мая вечером мы еще разговаривали, а 17-го она вышла… Мы собрались, чтобы мир и страна знали о своих героях. Это касается не только моей сестры, а всех: и "азовцев", и пограничников, и рядовых, и офицеров, которые сейчас находятся в плену. Мы все их очень ждем и очень благодарны им за подвиг. Они должны вернуться в свои семьи», — сказала она.

Еще одна участница мероприятия — Галина Стафийчук — мать 47-летнего «азовца» Александра.

«Сын прослужил в азове с 2015 года. Уже полгода он в плену. Никакой вести... Сообщили с Красного Креста, что он в плену и больше никаких новостей. В последний раз общалась с ним перед выходом из Азовстали. Была СМСка: "Главное, мам, я жив. Скоро встретимся"», — рассказала она.

Светлана Пархоменко также ждет из плена сына-азовца.

«19 мая он позвонил и сказал, что они сдаются в плен в Россию и могут не быть связи. Через пару дней он позвонил из неизвестного номера и сказал, что им обещали, что через два месяца они будут дома. Красный Крест обещал. В ЧХ нам сказали, что он в Еленовке. Мы ходим на все митинги, просим, но пока никаких изменений», — сказала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил России провести обмен пленными по формуле «всех на всех».



Защитники Мариуполя в плену: что известно?

Защитники Мариуполя, которые после двух месяцев городских боев с превосходящими во много раз силами российских оккупантов, оказались в окружении на территории завода Азовсталь с ограниченным запасом лекарств, еды, питьевой воды и боеприпасов, в середине мая вынуждены были покинуть территорию завода и сдаться в плен.



16 мая командиры подразделений, находящихся на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизнь личного состава.

В течение нескольких дней украинские защитники покинули территорию Азовстали. Эвакуация проходила при посредничестве Международного комитета Красного Креста, который записывал личные данные украинских военных и ООН. Украинских военных доставила в медучреждение оккупированного Новоазовска, а также на территорию колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся более 2500 защитников Мариуполя. Как писала Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников.



Президент заявлял, что взятых в плен защитников Мариуполя должны вернуть на подконтрольную территорию через процедуру обмена. Зеленский сказал, что России невыгодно применять пытки против защитников Мариуполя, потому что они стали «публичными пленными».



Освобождением украинских бойцов занимается Главное управление разведки Министерства обороны. В частности, 29 июня в рамках обмена пленных были освобождены 95 защитников с Азовстали, в частности, 43 — из полка Азов.

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала февральского вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азова, а также 10 иностранцев.

В рамках обмена пленными третьего ноября из российского плена освободили 107 воинов, 74 из них – защитники Азовстали.

Переговоры по обмену пленными продолжаются.

Также идет процесс возвращения тел погибших защитников Мариуполя.