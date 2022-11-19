«Полгода плена, полгода неизвестности». В Киеве прошла акция к полугодию выхода бойцов с Азовстали

19 ноября, 23:19
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В Киеве провели акцию к полугодию выхода бойцов из Азовстали (Фото:Суспільне)

В Киеве провели акцию к полугодию выхода бойцов из Азовстали (Фото:Суспільне)

В Киеве состоялась мирная акция Полгода плена, полгода неизвестности к полугодию выхода с Азовстали украинских военных, защищавших Мариуполь.

Как сообщает Суспільне, участники акции пытались обратить внимание общества и мирового сообщества на катастрофическое положение с украинскими военнопленными, удерживаемыми РФ, которая пренебрегает нормами Женевской конвенции обращения с военнопленными.

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«Мы хотим напомнить МККК о его функциях, особенно накануне зимы», — отмечают организаторы акции.

Суспільне
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Суспільне
Суспільне
Суспільне
Суспільне
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На акцию пришли родственники и близкие остающихся в плену украинских военных.

В частности, Галина Охрименко пришла напомнить о своей сестре — пленной медсестре полка Азов. Женщина работала в роддоме, была активной участницей Евромайдана, а когда началась война на Донбассе, ей предложили быть медиком в Азове, и она согласилась.

«С 2014 года она в полку Азов. В плен попала вместе со всеми, когда вышла из Азовстали. 16 мая вечером мы еще разговаривали, а 17-го она вышла… Мы собрались, чтобы мир и страна знали о своих героях. Это касается не только моей сестры, а всех: и "азовцев", и пограничников, и рядовых, и офицеров, которые сейчас находятся в плену. Мы все их очень ждем и очень благодарны им за подвиг. Они должны вернуться в свои семьи», — сказала она.

Еще одна участница мероприятия — Галина Стафийчук — мать 47-летнего «азовца» Александра.

«Сын прослужил в азове с 2015 года. Уже полгода он в плену. Никакой вести... Сообщили с Красного Креста, что он в плену и больше никаких новостей. В последний раз общалась с ним перед выходом из Азовстали. Была СМСка: "Главное, мам, я жив. Скоро встретимся"», — рассказала она.

Светлана Пархоменко также ждет из плена сына-азовца.

«19 мая он позвонил и сказал, что они сдаются в плен в Россию и могут не быть связи. Через пару дней он позвонил из неизвестного номера и сказал, что им обещали, что через два месяца они будут дома. Красный Крест обещал. В ЧХ нам сказали, что он в Еленовке. Мы ходим на все митинги, просим, но пока никаких изменений», — сказала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил России провести обмен пленными по формуле «всех на всех».

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Защитники Мариуполя в плену: что известно?

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Защитники Мариуполя, которые после двух месяцев городских боев с превосходящими во много раз силами российских оккупантов, оказались в окружении на территории завода Азовсталь с ограниченным запасом лекарств, еды, питьевой воды и боеприпасов, в середине мая вынуждены были покинуть территорию завода и сдаться в плен.

16 мая командиры подразделений, находящихся на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизнь личного состава.

В течение нескольких дней украинские защитники покинули территорию Азовстали. Эвакуация проходила при посредничестве Международного комитета Красного Креста, который записывал личные данные украинских военных и ООН. Украинских военных доставила в медучреждение оккупированного Новоазовска, а также на территорию колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области.

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По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся более 2500 защитников Мариуполя. Как писала Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников.

Президент заявлял, что взятых в плен защитников Мариуполя должны вернуть на подконтрольную территорию через процедуру обмена. Зеленский сказал, что России невыгодно применять пытки против защитников Мариуполя, потому что они стали «публичными пленными».

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Освобождением украинских бойцов занимается Главное управление разведки Министерства обороны. В частности, 29 июня в рамках обмена пленных были освобождены 95 защитников с Азовстали, в частности, 43 — из полка Азов.

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала февральского вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азова, а также 10 иностранцев.

В рамках обмена пленными третьего ноября из российского плена освободили 107 воинов, 74 из них – защитники Азовстали.

Переговоры по обмену пленными продолжаются.

Также идет процесс возвращения тел погибших защитников Мариуполя.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Киев Мариуполь Акция Пленные Акция протеста Азовсталь Обмен пленными Военнопленные Освобождение пленных Война России против Украины обмен пленными Азовсталь

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