В Киеве произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика

Водитель Renault не справился с управление во время обгона

В Днепровском районе Киева во вторник, 27 марта, произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Renault и грузовика.

Как сообщают Вартові Еспресо со ссылкой на слова очевидцев, водитель легковушки пошел на обгон маршрутки, которая ехала перед ним, однако не справился с управлением, из-за чего его занесло.

В результате этого Renault влетел под припаркованный грузовик.

"От мощного удара водитель легковушки 1978 года получил травмы, от которых скончался на месте. Мужчина не воспользовался ремнями безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области грузовик врезался в пассажирский автобус.