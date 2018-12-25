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В Киеве произошло масштабное возгорание трехэтажного дома

Сегодня, 11:33
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ГСЧС

Погибших и травмированных нет

В Киеве в Дарницком районе в трехэтажном жилом доме произошло возгорание чердака на площади 60 кв. м с последующим распространением огня на всю площадь помещения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

Сообщение о пожаре на ул. Промышленной поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в Киеве 24 декабря в 23:35.

Отмечается, что на место происшествия немедленно прибыли спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

Сложность пожара заключалась в том, что дом находится на безводной области, в связи с чем пожарным пришлось подвозить воду для ликвидации возгорания.

На место происшествия выезжало 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава.

В 1:32 пожар на площади 150 кв. м был локализован, а в 1:54 – ликвидирован.

Погибших и травмированных нет.

Причину возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы.

Теги:   Пожар ГСЧС Киев

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