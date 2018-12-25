В Киеве произошло масштабное возгорание трехэтажного дома
В Киеве в Дарницком районе в трехэтажном жилом доме произошло возгорание чердака на площади 60 кв. м с последующим распространением огня на всю площадь помещения.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.
Сообщение о пожаре на ул. Промышленной поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в Киеве 24 декабря в 23:35.
Отмечается, что на место происшествия немедленно прибыли спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.
Сложность пожара заключалась в том, что дом находится на безводной области, в связи с чем пожарным пришлось подвозить воду для ликвидации возгорания.
На место происшествия выезжало 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава.
В 1:32 пожар на площади 150 кв. м был локализован, а в 1:54 – ликвидирован.
Погибших и травмированных нет.
Причину возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы.