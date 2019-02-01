В Киеве произошло ДТП с участием сразу семи автомобилей
В пятницу, 1
февраля, на Дружбы народов в Киеве произошло масштабное ДТП.
Как сообщает ТСН,
цепную реакцию спровоцировало столкновение двух машин.
Когда другой
автомобиль пытался их объехать, в него врезался ехавший позади водитель.
После этого одну
из машин выбросило на встречную полосу движения, из-за чего в ДТП попали еще
три транспортных средства.
Таким образом в
результате аварии пострадали сразу семь автомобилей.
О пострадавших
среди людей информации не поступало, однако из-за масштабной аварии движение по
бульвару оказалось парализовано.