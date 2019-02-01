В Киеве произошло ДТП с участием сразу семи автомобилей Сегодня, 11:24 1029 Цей матеріал також доступний українською ТСН Движение по бульвару в результате ДТП оказалось парализовано ТСН

В пятницу, 1 февраля, на Дружбы народов в Киеве произошло масштабное ДТП.

Как сообщает ТСН, цепную реакцию спровоцировало столкновение двух машин.

Когда другой автомобиль пытался их объехать, в него врезался ехавший позади водитель.

После этого одну из машин выбросило на встречную полосу движения, из-за чего в ДТП попали еще три транспортных средства.

Фото: ТСН

Таким образом в результате аварии пострадали сразу семь автомобилей.

О пострадавших среди людей информации не поступало, однако из-за масштабной аварии движение по бульвару оказалось парализовано.