В Киеве произошла стрельба возле станции метро Гидропарк, есть пострадавшие

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Одного из участников конфликта полиция задержала с пистолетом на мосту Метро
Фото: Информатор

Одного из участников конфликта полиция задержала с пистолетом на мосту Метро

Утром в Киеве возле станции метро Гидропарк произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека.

Как сообщает Информатор, конфликт произошел между двумя компаниями. Словесная перепалка переросла в драку, после чего один из участников конфликта достал пистолет и произвел несколько выстрелов.

Предварительно, стреляли из пистолета Форт с травматическими патронами.

В результате происшествия двоих человек госпитализировали.

Одного из участников конфликта полиция задержала с пистолетом на мосту Метро, там также присутствуют множественные следы крови.

На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики. Ведется следствие.

Напомним, 19 мая в Харькове водители устроили стрельбу во время конфликта на дороге.

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