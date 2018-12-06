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В Киеве произошла перестрелка, введен оперативный план Сирена - СМИ

Сегодня, 15:54
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Nissan выехал на ступеньки магазина

Фото: Информатор

В четверг, 6 декабря, в Киеве неизвестные в масках открыли огонь в сторону водителя Nissan и скрылись в неизвестном направлении, сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что стрельба произошла днем возле супермаркета МегаМаркет (ул. Сурикова, 3) в Соломенском районе. 

По предварительным данным, нападавшие скрылись на черном внедорожнике Volvo XC90 с номерными знаками АI3348HK. В Киеве введен оперативный план Сирена для розыска этого авто. На данный момент территорию возле МегаМаркета оцепили правоохранители.

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О состоянии человека, в которого стреляли, не сообщается. В результате стрельбы Nissan, за рулем которого находился потерпевший, выехал на ступеньки магазина. 

Теги:   Перестрелка Полиция Киев

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