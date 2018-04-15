В Киеве произошел взрыв у здания Киевэнерго

По предварительным выводам, злоумышленник мог использовать гранату

В ночь на воскресенье, 15 апреля, в Святошинском районе Киева прогремел взрыв у здания Киевэнерго.

Об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции Киева в Facebook.

"Об 00:40 в дежурную часть поступила информация о взрыве на пр. Победы, 93 возле здания Киевэнерго. Полицейские выехали на вызов и установили: в результате происшествия никто не пострадал, зато в результате взрыва выбиты две двери, повреждены окна и фасад", - идется в сообщении.

По предварительным выводам взрывотехников, злоумышленник мог использовать гранату.

Полиция устанавливает все обстоятельства взрыва и разыскивает причастных к нему лиц.

Ранее в Киеве из гранатомета обстреляли здание Киевгорстроя.