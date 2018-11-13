В Киеве произошел пожар в одном из жилых комплексов: горят кабельные шахты

Во вторник, 13 ноября, произошел пожар в жилом здании ЖК Парк Стоун в Оболонском районе Киева.

По предварительным данным Информатора, огонь охватил кабельные шахты с 5 до 25 этажа. Столб черного дыма поднимается с крыши здания.

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На данный момент на месте работают пожарные и медики. Идет эвакуация с верхних этажей дома. Согласно имеющейся информации, из здания вывели более 40 человек, среди них - дети.

Причина возгорания на данный момент неизвестна.