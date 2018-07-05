В Киеве произошел пожар в музее Пирогово

В четверг, 5 июля, в Киеве произошел пожар на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины (Пирогово).
Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
На территории музея, что находится в Голосеевском районе столицы, горела соломенная кровля недействующей одноэтажного деревяного здания.
"Уже в 16:13 пожар удалось локализовать, а в 16:22 - ликвидировать. В результате пожара сгорела кровля на площади 50 м кв", - сказано в сообщении.
Для тушения пожара было задействовано 20 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.
Причина пожара устанавливается.
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