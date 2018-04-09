В Киеве произошел пожар в девятиэтажке, есть пострадавшие

Вечером в воскресенье, 8 апреля, в 9-этажном жилом доме на проспекте Владимира Маяковского (Деснянский район) в Киеве произошел пожар.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В 19:20 пожар на площади 10 кв. м был локализован, а в 19:43 - ликвидирован. К ликвидации пожара было привлечено 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 36 человек личного состава", - говорится в сообщении.
Двух мужчин госпитализировали с подозрением на отравление продуктами горения.
"В результате пожара повреждены мебель и бытовые вещи в общем коридоре на площади 10 кв. м, также закопчены стены и потолок общего коридора и двух квартир", - говорится в сообщении.
Причины возникновения пожара выясняются.
Ранее сообщалось, что в киевском зоопарке произошел пожар.
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