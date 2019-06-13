В Киеве произошел пожар в детской поликлинике Сегодня, 12:01 Цей матеріал також доступний українською Информатор В результате пожара никто не пострадал Информатор

В четверг утром, 13 июня, в детской поликлинике, расположенной на улице Академика Стражеско в Киеве, произошел пожар.

Как сообщает Информатор, огонь вспыхнул в комнате для хранения инвентаря на втором этаже здания, в связи с чем оттуда были эвакуированы 15 человек.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 09:20, а уже к 9:34 прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара пока не установлены.