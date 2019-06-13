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В Киеве произошел пожар в детской поликлинике

Сегодня, 12:01
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В Киеве произошел пожар в детской поликлинике - фото

Информатор

В результате пожара никто не пострадал

В четверг утром, 13 июня, в детской поликлинике, расположенной на улице Академика Стражеско в Киеве, произошел пожар.

Как сообщает Информатор, огонь вспыхнул в комнате для хранения инвентаря на втором этаже здания, в связи с чем оттуда были эвакуированы 15 человек.

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Вызов на линию экстренных служб поступил около 09:20, а уже к 9:34 прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара пока не установлены.

Теги:   Больница Пожар Киев

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