В Киеве произошел пожар в детской поликлинике
Сегодня, 12:01
В четверг утром, 13 июня, в детской поликлинике, расположенной на улице Академика Стражеско в Киеве, произошел пожар.
Как сообщает Информатор, огонь вспыхнул в комнате для хранения инвентаря на втором этаже здания, в связи с чем оттуда были эвакуированы 15 человек.
Вызов на линию экстренных служб поступил около 09:20, а уже к 9:34 прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание.
В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара пока не установлены.