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В Киеве произошел пожар на территории бывшей автобазы

Сегодня, 06:48
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В Киеве произошел пожар на территории бывшей автобазы - фото

ГСЧС Украины в г. Киеве / Facebook

В Киеве ночью горела автобаза

В ночь на пятницу, 7 июня, в Днепровском районе Киева произошел пожар на территории бывшей автобазы.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, сообщение о пожаре на территории бывшей автобазы на ул. Гната Хоткевича поступило в 2:35.

«Как оказалось, горело два легковых автомобиля на расстоянии 15 м от здания-ангара и металлическая пристройка к ангару на площади 120 кв. М, в которой находился легковой автомобиль», — говорится в сообщении на странице в Facebook.

По данным спасателей, в 3:17 пожар удалось локализовать, а в 3:24 — ликвидировать.

В результате происшествия никто не пострадал.

Теги:   Пожар Киев ГСЧС

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