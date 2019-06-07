В Киеве произошел пожар на территории бывшей автобазы
В ночь на пятницу, 7 июня, в Днепровском районе Киева произошел пожар на территории бывшей автобазы.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, сообщение о пожаре на территории бывшей автобазы на ул. Гната Хоткевича поступило в 2:35.
«Как оказалось, горело два легковых автомобиля на расстоянии 15 м от здания-ангара и металлическая пристройка к ангару на площади 120 кв. М, в которой находился легковой автомобиль», — говорится в сообщении на странице в Facebook.
По данным спасателей, в 3:17 пожар удалось локализовать, а в 3:24 — ликвидировать.
В результате происшествия никто не пострадал.