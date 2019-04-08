В Киеве произошел масштабный пожар в частном секторе - горят четыре дома Сегодня, 01:34 3375 Цей матеріал також доступний українською Сста Бичек/Украинская правда Пожар произошел в частном секторе на Куреневке Сста Бичек/Украинская правда

Вечером в воскресенье, 7 апреля, начался пожар в частном секторе на улице Гомельской в Киеве.

Огонь охватил четыре дома, передает Украинская правда.

Местные жители сообщили также, что слышали три взрыва. По их данным, пожар начался в доме, в котором более года никто не живет.

Пожар в частном секторе Киева Вечером в воскресенье, 7 апреля 2019 года, начался пожар в частном секторе на улице Гомельской в Киеве.

На месте происшествия работают очень много спасателей. Тушение осложняется тем, что в гидрантах вблизи пожара нет воды.