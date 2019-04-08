В Киеве произошел масштабный пожар в частном секторе - горят четыре дома
Вечером в воскресенье, 7 апреля, начался пожар в частном секторе на улице Гомельской в Киеве.
Огонь охватил четыре дома, передает Украинская правда.
Местные жители сообщили также, что слышали три взрыва. По их данным, пожар начался в доме, в котором более года никто не живет.
Пожар в частном секторе Киева
Вечером в воскресенье, 7 апреля 2019 года, начался пожар в частном секторе на улице Гомельской в Киеве.
На месте происшествия работают очень много спасателей. Тушение осложняется тем, что в гидрантах вблизи пожара нет воды.