В Киеве произошел масштабный пожар на СТО: три авто сгорели дотла

Утром в субботу, 27 октября, на станции техобслуживания в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар.

По данным спасателей, пожар возник на территории СТО в четырех одноэтажных металлических гаражных боксах на площади 500 кв. м.

Пожар удалось ликвидировать за 2,5 часа.

Огонь полностью уничтожил три авто, еще четыре машины получили повреждения. Также пожар повредил оборудование СТО и инструменты.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Причина и размер материальных убытков устанавливаются.