В Киеве произошел масштабный пожар на Минском рынке

В ночь на четверг, 27 сентября, в Оболонском районе Киева произошел масштабный пожар на Минском рынке.
Как передает Информатор с места событий, пожар начался около 3:40, площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.
По предварительным данным пожар началась в одной из торговых точек. Огонь быстро распространился по рядам рынка внутрь и сопровождался большим задымлением.
"Чтобы добраться до очагов возгорания спасателям пришлось выламывать двери соседних торговых точек. Существовала вероятность детонации баллонов с газом, которые установлены в ларьках общепита", - говорится в сообщении.
Пожар удалось локализовать около 4:30.
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По словам очевидцев, пожар начался после того, как в одну из торговых точек неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. Однако сотрудники рынка сообщили, что перед началом пожара видели как искрился один из щитков электропроводки.
Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. Спасатели вовремя провели эвакуацию и оцепили близлежащую территорию.
На месте происшествия работали 3 пожарных расчета, несколько экипажей патрульной полиции, скорая и следственно-оперативная группа.
Причины возгорания устанавливает следствие.
Видео с места пожара также публикуют пользователи Facebook.
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