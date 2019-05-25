В Киеве проходит акция поддержки украинских моряков в РФ Сегодня, 13:21 957 Цей матеріал також доступний українською Громадське На акции находится около ста человек Громадське

В Киеве на Майдане Независимости проходит акция в поддержку 24 украинских моряков, которых захватила Россия в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Об этом сообщает Громадське.

На акции находится около ста человек, которые выкрикивают имена каждого из 24 моряков. Они призывают к поддержке украинских граждан, содержащихся в российских СИЗО.

Акцию организовали политические партии: Украинская галицкая партия, Сила Людей и Демократическая Сокира.

Решение Международного трибунала по делу моряков объявят 25 мая.