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В Киеве проходит акция поддержки украинских моряков в РФ

Сегодня, 13:21
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В Киеве проходит акция поддержки украинских моряков в РФ - фото

Громадське

На акции находится около ста человек

В Киеве на Майдане Независимости проходит акция в поддержку 24 украинских моряков, которых захватила Россия в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Об этом сообщает Громадське.

На акции находится около ста человек, которые выкрикивают имена каждого из 24 моряков. Они призывают к поддержке украинских граждан, содержащихся в российских СИЗО.

Акцию организовали политические партии: Украинская галицкая партия, Сила Людей и Демократическая Сокира.

Решение Международного трибунала по делу моряков объявят 25 мая.

Теги:   Международный трибунал Керченский пролив Украинские моряки

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