В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО, в Дарницком и Шевченковском районах падение обломков — Кличко

30 августа, 05:36
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Киев (Фото:Big 7 Travel)

Киев (Фото:Big 7 Travel)

В Киеве во время ночной атаки РФ в среду, 30 августа, прогремели взрывы. В КГВА сообщают о работе ПВО.

В КГВА добавили, что в Дарницком и Шевченковском районах столицы зафиксировано падение обломков ракет.

В Дарницком районе обломки упали на крышу торгового заведения, в Шевченковском — на территорию нежилой застройки.

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Информация о пострадавших уточняется.

Городской голова Виталий Кличко заявил, что медики выехали по двум адресам в Шевченковский район, однако по этим адресам пострадавших не обнаружили.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   КГГА Виталий Кличко Ракеты Атака Война России против Украины

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