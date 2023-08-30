В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО, в Дарницком и Шевченковском районах падение обломков — Кличко
Киев (Фото:Big 7 Travel)
В Киеве во время ночной атаки РФ в среду, 30 августа, прогремели взрывы. В КГВА сообщают о работе ПВО.
В КГВА добавили, что в Дарницком и Шевченковском районах столицы зафиксировано падение обломков ракет.
В Дарницком районе обломки упали на крышу торгового заведения, в Шевченковском — на территорию нежилой застройки.
Информация о пострадавших уточняется.
Городской голова Виталий Кличко заявил, что медики выехали по двум адресам в Шевченковский район, однако по этим адресам пострадавших не обнаружили.