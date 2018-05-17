В Киеве продлили запрет на использование пиротехники

В четверг, 17 мая, Киевсовет продлил запрет на использование пиротехники на территории Киева.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, за соответствующее решение проголосовали 87 депутатов.

Поскольку на законодательном уровне был изменен формат АТО на операцию Объединенных сил, появилась необходимость продлить мораторий на использование пиротехники во время проведения развлекательных мероприятий.

"Фейерверки и салюты в то время, когда в стране идут боевые действия, являются абсолютно неприемлемыми. Наше решение продлевает запрет использования пиротехнических средств в столице на время проведения в Украине мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ на Донбассе. Мы должны уважать соотечественников, которые защищают Родину от российского агрессора", - отметил заместитель мэра Киева - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Предыдущий запрет на использование фейерверков в Киеве действовал до окончания Антитеррористической операции на Донбассе и был введен в декабре 2014 года.