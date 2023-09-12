ГБР заявило о разоблачении в Киеве «детективного агентства», которое продавало информацию из государственных баз данных о топ-чиновниках 12 сентября, 07:52 В Киеве разоблачено «детективное агентство», которое продавало информацию из государственных баз данных о топ-чиновниках (Фото:dbr.gov.ua)

ГБР сообщило, что во взаимодействии с СБУ разоблачили работу «детективного агентства» в Киеве, которое торговало информацией из государственных баз данных, среди заказов были личные данные и об украинских министрах.

В пресс-службе ГБР сообщили, что бывший правоохранитель, после своего увольнения в запас, основал частное агентство по предоставлению детективных услуг. К этой работе он привлек своего товарища, который продолжал нести службу в правоохранительных органах.

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По данным ведомства, через чаты и группы в мессенджерах злоумышленники находили клиентов, которые были готовы платить за частную информацию об адресе проживания, номерах автомобилей и мобильных телефонов граждан, а также сведения о пересечении государственной границы.

Эти данные правоохранитель находил в базах и копировал. Цена «услуги» в среднем составляла 200 долларов в зависимости от объема информации.

ГБР сообщило, что в ходе санкционированных обысков у фигурантов был обнаружен большой массив заказов в отношении граждан Украины. Также были заказы в отношении чиновников — информация о которых во время российской агрессии могла нанести большой вред интересам Украины.

Правоохранителю сообщено о подозрении в несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, и сбыте информации с ограниченным доступом (ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361−2 УК Украины). Фигурант отстранен от службы.

Его сообщнику также сообщено о подозрении в сбыте информации с ограниченным доступом (ч. 2 ст. 361−2 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура.