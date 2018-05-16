В Киеве при попытке демонтажа автостоянки произошла массовая драка с полицией

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Сотрудники КП Киевблагоустройство уже в третий раз попытались демонтировать автостоянку на Милютенко, 15а
Фото: kiev.informator.ua

Сотрудники КП Киевблагоустройство уже в третий раз попытались демонтировать автостоянку на Милютенко, 15а

В ночь на 16 мая в Киеве на улице Милютенко, 15А сотрудники коммунального предприятия Київблагоустрій пытались демонтировать автостоянку. При попытке заезда тяжелой техники произошла массовая драка с полицией.

Об этом сообщает Информатор.

Сотрудники стоянки утверждают, что у их работодателя есть необходимые разрешения.

При этом отмечается, что сотрудники коммунального ведомства уже не первый раз пытались демонтировать объект. Предыдущие попытки состоялись 21 апреля – представители КП срезали и увезли ограждение, а 25 апреля также приезжали полицейские с техникой и пытались снести сторожевую будку.

При попытке демонтажа 16 мая принимало участие около 10 сотрудников КП Благоустрій и примерно 20 человек спецподразделения полиции и патрульных. Перед началом работ на территории отключили электрику. 

Ранее полиция Киева сообщила, что в результате стычек на строительной площадке на Осокорках пострадало 17 человек, в том числе один правоохранитель.

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