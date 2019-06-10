В Киеве при получении взятки задержали следователя Печерского управления полиции Сегодня, 13:39 Цей матеріал також доступний українською Прокуратура Полицейского задержали возле ресторана при получении $2 тысяч Прокуратура

Правоохранители задержали в Киеве старшего следователя Печерского управления Национальной полиции.

Как сообщили в столичной прокуратуре, его уличили в вымогательстве взятки у мужчины за непривлечение к уголовной ответственности по факту обнаружения у него ножа.

В субботу, 8 июня, полицейский был задержан возле одного из ресторанов на территории Киево-Святошинского района непосредственно при получении от потерпевшего $2 тысяч в гривневом эквиваленте.

Фото: Прокуратура

Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет лишения свободы).