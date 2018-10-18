В Киеве при получении взятки в 650 тысяч гривен задержан чиновник Укравтодора

Пресс-служба прокуратуры города Киева сообщает, что 17 октября во время получения взятки был задержан сотрудник Государственного дорожного научно-исследовательского института имени Шульгина, который входит в структуру Укравтодора.
Чиновник требовал и получил взятку в размере 650 тысяч гривен за ускорение экспертизы и получения положительных выводов исследования продукции.
Первую часть взятки чиновник получил ранее, а задержан был уже при выплате большей части.
Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении, избрание меры пресечения и отстранения от должности.
Смотрите также
- В Днепре разоблачили адвоката, который предлагал сотруднику СБУ 20 тысяч долларов взятки
- В Кропивницком депутат попался на взятке в более 130 тысяч гривен
Украина 2020. Экономика
Не пропустите! 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.Попасть на лекцию
Комментарии
Правила комментирования