18 октября 2018, четверг

В Киеве при получении взятки в 650 тысяч гривен задержан чиновник Укравтодора

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Чиновника задержали во время получения денег
Фото: Пресс-служба прокуратуры города Киева

Чиновника задержали во время получения денег

Пресс-служба прокуратуры города Киева сообщает, что 17 октября во время получения взятки был задержан сотрудник Государственного дорожного научно-исследовательского института имени Шульгина, который входит в структуру Укравтодора.

Чиновник требовал и получил взятку в размере 650 тысяч гривен за ускорение экспертизы и получения положительных выводов исследования продукции.

Первую часть взятки чиновник получил ранее, а задержан был уже при выплате большей части.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении, избрание меры пресечения и отстранения от должности.

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