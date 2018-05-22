В Киеве презентовали парк коррупции со 100-метровым золотым батоном и пузырьками популизма

Парк коррупции в интересной форме показывать удачные примеры борьбы с ней. Инсталляция откроется на три недели с 2 июня

В Киеве 22 мая открыли первую часть интерактивного проекта - Парка коррупции.

Объект разместили в ботаническом саду имени Гришко.

Парк коррупции включает несколько символов украинской коррупции - это 100-метровый "золотой батон" и мыльные пузыри, которые неизменно сопровождают это разрушительное явление.

Впоследствии, как сообщают DW, рядом с батоном появятся еще - зимбабвийский триллион, памятник павшему коррупционеру, который будет падать после одновременного нажатия 9-ю людьми на нужные кнопки. Также в парке коррупции будут приборы виртуальной реальности, чтобы испытать себя в роли детектива Национального антикоррупционного бюро или провести обыск в доме коррупционера.

"Первый интерактивный проект о коррупции, который призван повысить осведомленность украинцев и дать понимание как они могут противостоять ей", - так характеризует инициативу ее организаторы в Facebook.

Открытие посетил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюго Мингарелли. Проект профинансировал ЕС.

Официальный старт трехнедельной инсталляции Парк коррупции назначен на 2 июня. Посещение инсталляции будет бесплатным (вход в ботсад является платным). Выбор места объяснили его популярностью среди местных и туристов.

В более чем просторных пневмоконструкциях сделают экспозицию из настоящих символов коррупции, изъятых у украинских коррупционеров.

Проект Парка коррупции создали по принципу "edutainment" - от английских слов "education" ( "образование") и "entertainment" ( "развлечение").

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