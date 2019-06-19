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В Киеве предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха

Сегодня, 17:41
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В Киеве предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха - фото

Artem_Apukhtin / Pixabay

В Киеве из-за жары 18 — 19 июня уровень загрязнения воздуха в несколько раз превысил предельно допустимые нормы.

Об этом сообщили в столичном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По оценкам Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в районе Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей уровень загрязнения диоксидом азота достиг шести среднесуточных предельно допустимых концентраций.

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В ГСЧС предупредили, что жаркая погода с повышенным давлением и слабым ветром, способствующая накоплению и удержанию загрязнения в воздухе, будет держаться в Киеве до 24 июня.

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Журнал НВ (№ 21)

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